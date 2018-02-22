Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 02:41'de Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 3 km derinliğinde meydana geldi.





AFAD: 4.5

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.



AFAD verilerine göre deprem yerin 12 derinliğinde meydana geldi





ulusal.com.tr