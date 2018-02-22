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Son Dakika haberleri: Bulgaristan'da deprem (22 Şubat son depremler)

Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika haberleri: Bulgaristan'da deprem (22 Şubat son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 02:41'de Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 3 km derinliğinde meydana geldi.


AFAD: 4.5
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

AFAD verilerine göre deprem yerin 12 derinliğinde meydana geldi


ulusal.com.tr

Etiketler; #bulgaristan
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