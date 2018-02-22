Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 02:41'de Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 3 km derinliğinde meydana geldi.
AFAD: 4.5
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.
AFAD verilerine göre deprem yerin 12 derinliğinde meydana geldi
ulusal.com.tr
Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 02:41'de Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.