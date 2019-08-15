4 Temmuz'dan bu yana Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri Grace1 hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Cebelitarık mahkemesi geminin kaptanı ve mürettebatını serbest bıraktı. ABD ise geminin kendilerine devredilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Amerika'nın talebini geri çevirerek İran'a ait tankeri salıverdi.

Cebelitarık Boğazı'nda 4 Temmuz'da alıkonulan İran'a ait Grace1 tankerinin kaptanı ve mürettebatı serbest bırakıldı.



Cebelitarık'ta Grace1'in mürettebatına yöneltilen suçlamalar düşürüldü. Tankerin kaptanı ve üç mürettebatı serbest bırakıldı.



Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, Cebelitarık yönetiminin alıkoyduğu İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurdu.



Cebelitarık Yüksek Mahkemesi daha önce İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı. ABD'nin talebini değerlendirip reddeden mahkeme mürettebatın ardından gemiyi de serbest bıraktı.





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