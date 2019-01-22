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Son dakika haberleri: Chris Brown tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

ABD'li ünlü rap şarkıcısı Chris Brown tecavüz şüphesiyle Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Chris Brown tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

ABD'li şarkıcı Chris Brown Fransa'da tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı. 

Fransız emniyet yetkilileri, Brown ve 2 kişinin, bir kadının şikayeti üzerine dün başkent Paris'te gözaltına alındıklarını açıkladı. 

Brown ve diğer 2 kişiyi tecavüzle suçlayan kadının, şikayetini Paris'in kuzeybatısında 17. yerel idareye yaptığı, söz konusu 2 kişiden birinin Brown'un koruması olduğu belirtildi. 

Sony Music ise Chris Brown'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapmadı. 

Chris Brown, 2009 yılında o dönemde kız arkadaşı olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'ya saldırdığı suçlamasını kabul etmişti.

Brown'un bu davayla ilgili gözetim altında tutulmak koşuluyla şartlı tahliye süresi 2015 yılında sona ermişti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Chris Brown #fransa
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