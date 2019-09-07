Son dakika haberleri! Danimarka, Suriye'ye asker Akdeniz'e gemi yolluyor
Danimarka Suriye'nin kuzeyine asker, Akdeniz'e de savaş gemisi gönderiyor. Açıklamayı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ise Danimarka'nın kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi
Danimarka, Suriye'ye asker gönderiyor.
Açıklamayı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yaptı.
Danimarka Başbakanı, ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker göndereceklerini söyledi.
Frederiksen, ABD önderliğindeki koalisyona destek amacıyla Suriye'nin kuzeyine 14 kişilik askeri doktor ekibi, ABD donanmasına destek amaçlı bir fırkateyn, bir savaş taburu, bir savaş gemisi ve 4 savaş uçağı göndereceğini kaydetti.
ABD ise Danimarka'nın kararından memnun.
ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada "ABD, Danimarka hükümetinin Doğal Kararlılık Operasyonu'na destek vermek üzere Suriye'ye asker sevk edeceğini duyurması ve bu önemli misyonda yük ve sorumluluğu paylaşmaya devam edeceklerine yönelik açıklamasını memnuniyetle karşılıyor" ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekeceğini söylemesinin ardından Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki planlarına destek vermeleri için Avrupa ülkelerinin kapılarını çalmıştı. Fransa ve İngiltere teklifi kabul etmiş Almanya ise geri çevirmişti.
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