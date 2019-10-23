Son dakika haberleri... Donald Trump: Yaptırımların kaldırılması için talimat verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi.



Trump, Beyaz Saray'da, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik varılan ve dün sona eren "Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verilmesi"ne ilişkin anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.



Anlaşmanın ardından Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı durdurduğunu hatırlatan Trump, "Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdim." dedi.



Trump, Suriye-Türkiye sınırındaki ateşkesin korunduğunu ve kalıcı hale getirildiğini vurgulayarak, "20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturuldu." diye konuştu.

Yaptırım kaldırıldı

ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'deki 2 bakanlık ve 3 bakana yönelik 14 Ekim'de getirdiği yaptırımları kaldırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırıldığı bildirildi.

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım listesinden çıkarıldı.