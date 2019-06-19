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Emniyet uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı
Emniyet uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı
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Son dakika haberleri... Emniyet uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı

İçişleri Bakanlığı Emniyet  Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı  ekipleri uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı

Son dakika haberleri... Emniyet uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı

İçişleri Bakanlığı Emniyet  Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı  ekipleri uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı, İtalya ve İspanya kolluk birimlerine  Akdeniz’de Cezayir açıklarındaki bir gemide uygulama yapılması gerektiği bilgisini vermesi üzerine; İtalya ve İspanya  kolluk birimleri söz konusu gemide arama gerçekleştirdi. 

Aramada 12 ton toz esrar maddesi ele geçirildi.

Ukranya uyruklu 8 gemi mürettabatı tutuklandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #emniyet #italya #İspanya #Ukrayna
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