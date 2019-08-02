Son dakika haberleri... Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı! "Hemen yüksek bir yere çıkın"

Endonezya'nın Sumatra'nın güneybatısında 7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
Endonezya'daki Afet Azaltma Ajansı, Java'nın Banten kıyısındaki sakinlerin "hemen daha yüksek bir yere çıkması" gerektiğini belirtti.
ulusal.com.tr
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Endonezya'nın Sumatra'nın güneybatısında 7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Endonezya'daki Afet Azaltma Ajansı, Java'nın Banten kıyısındaki sakinlerin "hemen daha yüksek bir yere çıkması" gerektiğini belirtti
Endonezya'nın Sumatra'nın güneybatısında 7 büyüklüğünde bir deprem oldu.