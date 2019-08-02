Son dakika haberleri... Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı! "Hemen yüksek bir yere çıkın"

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Endonezya'nın Sumatra'nın güneybatısında 7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Endonezya'daki Afet Azaltma Ajansı, Java'nın Banten kıyısındaki sakinlerin "hemen daha yüksek bir yere çıkması" gerektiğini belirtti

Endonezya'nın Sumatra'nın güneybatısında 7 büyüklüğünde bir deprem oldu.



Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.



Endonezya'daki Afet Azaltma Ajansı, Java'nın Banten kıyısındaki sakinlerin "hemen daha yüksek bir yere çıkması" gerektiğini belirtti.



ulusal.com.tr