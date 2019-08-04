Son dakika haberleri... Esma Esad kanseri yendi! Vatan Partisi Öncü Kadın'dan geçmiş olsun mesajı

Suriye Lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, bir süredir mücadele ettiği meme kanserini yendi. Suriye'de kamera karşısına geçen Esma Esad, kanser tedavisinde Suriye'de üretilen ilaçları kullanıldığını, ilaçların yanı sıra "Ülkedeki birlik ruhunun da" tedavisinde yardımcı olduğunu söyledi.

Emperyalizme karşı kararlılıkla savaşan Suriye'nin güçlü kadın figürü Esma Esad kansere karşı zafer kazandı.



Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın eşi, kanseri yendiğini kameralar karşısında ilan etti.



Esma Esad "Yolculuğum sona erdi. Bütün acısı ve yorgunluğu, olumsuz ve hatta olumlu etkileriyle, tanrıya şükür bitti" dedi.



Esad tedavisinde Suriye üretimi ilaçların kullanıldığını ve bundan dolayı gurur duyduğunu belirtti. İyileşmesindeki tek etkiyi ilaç tedavisi olarak görmüyor. Ülkedeki birlik ruhunun da hastalığını yenmesinde önemli bir payı var.



Öte yandan hastalığı ile ilgili haberler yapılmasına da değindi Esad... Korku ya da utançla görülen kanserle başa çıkma konusunda pozitif bir model sunmaya çalıştıklarını belirtti.



Esad'ın ilanının ardından ilk açıklama Vatan Partisi Öncü Kadın'dan geldi. Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Esma Esad'a "Bağımsız ve özgür" Suriye'de sağlıklı bir yaşam diledi.



Ayvalı'nın mesajı şöyle;

Sayın Esma Esad'ın meme kanserini yendiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek bağımsız ve özgür Suriye'de sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Sayın Esma Esad hem ülkesinin Amerikan emperyalizmine karşı mücadelesinde hem kansere karşı verdiği mücadelede cesur duruşuyla dünya kadınlarına örnek olmuştur. Anti-emperyalist Türk kadınları olarak; Zaferler kazanan güçlü Suriye'nin güçlü kadınlarını Sayın Esma Esad nezdinde en içten dayanışma duygularımızla selamlıyoruz.



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