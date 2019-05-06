Gazze Şeridi'nde Cuma gününden bu yana yükselen gerilimin ardından ateşkes açıklaması geldi. Cuma gününden bun yana bölgede 4 İsrailli, 19 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas Hareketi'ne bağlı el-Aksa televizyonu İsrail'le ateşkes yapıldığını duyurdu. İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gazze'de Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.



Ateşkes Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın arabuluculuğunda sağlandı.



Ateşkesin pazartesi sabah saatlerinden itibaren uygulamaya gireceği belirtildi.



Gazze Şeridi ve İsrail'in güneyinde cuma günü tırmanan gerilimde, 4 İsrailli ve en az 19 Filistinli hayatını kaybetti.



Cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmandı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları yapıldı.



İsrail ordusu, cumartesi günü savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlattı.



İsrail ordusu Gazze'ye düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansının ofisini de vurdu.



Ateşkes ile ilgili İsrail tarafı resmi bir açıklama henüz yapmadı.



Ateşkes hakkında ABD Başkanı Donald Trump tweet attı.



Trump İsrail'i yüzde 100 desteklediklerini söyledi.



Trump, "İsrail bir kez daha Hamas ve İslami Cihat terör örgütlerinin ölümcül roket saldırıları ile karşı karşıya. İsrail'i vatandaşlarını koruması konusunda yüzde 100 destekliyoruz" dedi.



Trump, Gazze halkına ise İsrail'e karşı direnişte bulunmama çağrısı yaptı.



Amerikan Başkanı, "Gazze halkına: İsrail'e karşı bu terörist eylemler size sefaletten başka bir şey getirmeyecek. Şiddeti sonlandırın ve barış için çalışın. Bu olabilir" şeklinde bir mesajı sosyal medyadan iletti.





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