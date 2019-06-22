Son dakika haberleri... Gürcistan'da protestolar devam ediyor: Göstericiler parlamento binasını kuşattı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te parlamentoda çıkan koltuk krizine karşı protestolar devam ediyor. Göstericiler, İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın istifasını istedi. Rus lider Vladimir Putin, Rusya'dan Gürcistan'a olan uçak seferlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı

Gürcistan'da, başkent Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar arası Genel Asamblesi'ne Rus heyetinin katılmasıyla başlayan protestolar devam ediyor.



İki gündür devam eden eylemlerde göstericiler, parlamentoyu binasını kuşatarak içeri girmeye çalıştı. Göstericiler ve güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucu 305 kişi gözaltına alındı.



Protestocular, gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını ve İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nin istifasını talep etti. Bunun gerçekleşmemesi halinde ise taleplerini erken parlamento seçimi olarak değiştireceklerini belirtti.



İstifası istenen Parlamento Başkanı Irakli Kobakhidze'nin görevi bıraktığını duyurdu. Kobakhidze, Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak acil ülkesine döndü.



Gece geç vakitlere kadar devam eden gösterilerde Tiflis hükümetinin Rusya'ya gerekli tepkiyi göstermediği ileri sürüldü.



Olaylar, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Duma milletvekili Sergey Gavrilov'un parlamentoya başkanlık etmesi nedeniyle çıkmıştı.



Söz konusu duruma ilişkin Gürcistan muhalefeti, Rusya'nın yeniden Gürcistan üzerinde hâkimiyet kurmasından endişe etiğini dile getirmişti.



Aynı zamanda Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Rusya'nın Gürcistan üzerinde siyasi nüfuz kurma çabası olduğunu ileri sürdü. Başbakan Mamuka Bakhtadze ise muhalefete tepki göstererek, ülkedeki istikrarı bozmaya çalışmakla suçladı.



Rusya ise Rus karşıtı gösterilere kayıtsız kalmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'dan Gürcistan'a uçak seferleri düzenlemesini geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.



Putin'in bu adımının, Gürcistan'daki siyasi gelişmeler ve protesto gösterileri sonrası Rusya vatandaşlarını koruma amacı taşıdığı kaydedildi.



Ayrıca Gürcistan'da bulunan Rusya vatandaşlarına da 'geri dönün' çağrısında bulunuldu.



Rusya Dimitriy Medvedev ise Gürcistan'daki protestoları kınadı. Yaşanan olayın Rusya düşmanlığı üzerinden yapıldığını belirten Medvedev, "Gürcistan halkının gerçeği görebilmesini umalım" dedi.



Medvedev, Rus vatandaşlarının ülkeye gitmemesi Gürcistan ekonomisinin ciddi problemleri yaşayacağını söyledi.



ulusal.com.tr