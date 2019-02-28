Hindistan ve Pakistan arasında bir süredir devam eden gerilim dün iki ülkenin de uçak düşürmesiyle üst seviyeye ulaştı. Dünya devletlerinden itidal çağrısı yapılırken Hindistan Başbakanı Narendra Modi bir açıklama yaparak olaylardan Pakistan'ı sorumlu tuttu. Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur da 'Pakistan'a Batı gözlüğüyle bakarsanız bizi kötü imajı olan bir ülke olarak görürsünüz' diye konuştu. Fransız Haber Ajansı AFP tarafından "Pakistan Başbakanı İmran Han, gerginliği düşürmek için Hintli pilotu cuma günü serbest bırakacaklarını söyledi." haberi yayınlandı

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.



Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.



Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.



Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.



Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.



Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakmıştı.



Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da taraflara itidal telkin etmişti.



SİVİL UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI



Hindistan, Pakistan ile yaşanan gerginlik nedeniyle dün sivil uçuşlara kapattığı havaalanlarında uçuşları yeniden başlattı. "The Hindu" gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sivil uçuşlara kapatılan 9 havaalanında yeniden faaliyete geçildiği bildirildi. Hindistan Havaalanı İdaresi Başkanı Guruprasad Mohapatra, 9 havaalanındaki kapatma kararının kaldırıldığını açıkladı. Hindistan Havaalanı İdaresi, dün, Srinagar, Cammu, Leh, Pathankot, Amritsar, Shimla, Kangra, Kullu Manali, Pithoragarh havaalanlarının tüm sivil uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.



DEMİRYOLU SEFERLERİ DURDURULDU



Hindistan'ın Delhi kentiyle Pakistan'ın Lahor kentleri arasında hizmet veren Samjhuta Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğu açıklandı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seferlerin iki ülke arasında yükselen tansiyon nedeniyle bugünden itibaren durdurulduğu bildirildi.



Açıklamada, iki ülke arasındaki tansiyonun düşmesi ve güvenlik sorunlarının ortadan kalkmasının ardından ekspresin seferlerine yeniden başlanacağı bilgisine de verildi. Haftada iki gün karşılıklı Delhi-Lahor seferi yapılan hat, Pakistan ve Hindistan demir yolları tarafından ortak işletiliyor.



'KAYA GİBİ SAĞLAM DURACAĞIZ'



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.



Hindistan Halk Partisi (BJP) mensuplarına video konferans yoluyla hitap eden Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlayan Modi, “Düşman, terör saldırılarıyla bizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bizim ilerleyişimizi durdurmak istiyorlar. Onların planlarının karşısında kaya gibi sağlam duracağız” diye konuştu.



Muhalefetin hükümete “Pakistan'ın saldırılarına yetersiz karşılık verdiği” yönündeki eleştirilerine de değinen Modi, Hindistan ordusunun saldırılara karşı görevini yerine getirdiğini söyledi ve “Düşmanlarımıza bizi suçlama imkanı sağlamamalıyız. Hindistan, birlik içinde yaşayacak ve savaşacaktır” dedi.



'BİZE BATI GÖZLÜĞÜYLE BAKMAYIN'



Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Hindistan'la yükselen gerilim karşısında sürekli olarak diyalog yolunu aradıklarını belirterek, “Savaş, siyasetin bittiği yerde başlar. Pakistan'ın amacı savaşacak pozisyona düşmemektir” dedi.



Gafur, Pakistan'daki yabancı medya temsilcileriyle yaptığı toplantıda, iki gündür ülkesi ile Hindistan arasında yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Pakistan'ın Pulwama saldırısının yaşandığı 14 Şubat'tan bu yana diyalog çağrısında bulunduğunu hatırlatan Gafur, sadece Başbakan İmran Han'ın 3 kere Hindistan'a terörü konuşmak ve Keşmir sorununu çözmek için çağrıda bulunduğunu söyledi.



Hindistan'ın henüz çağrılara olumlu yanıt vermediğini anlatan Gafur, “Savaş, siyasetin bittiği yerde başlar. Pakistan'ın amacı savaşacak pozisyona düşmemektir. Dünya Pakistan'ın attığı her adımın barış ve diyalog için olduğunu görecek” diye konuştu.



Hindistan'ın dün yaptığı hava sahası ihlaliyle bugün Pakistan tarafından yapılan hava operasyonu ve iki Hint uçağının vurulmasına ilişkin detayları paylaşan Gafur, şunları kaydetti:



“Pulwama saldırısının yaşandığı günden bu yana havada gözcü kuvvetlerimiz vardı. Bu kuvvetler Hindistan yönünden uçakların Lahor ve Sialkot yönüne hareketini gözlemleyince harekete geçti. Bu sırada ikinci ekibimiz havalandı ve engelleme yaptı. İkinci ekibimiz engelleme yaparken üçüncü ekip havalandı. Hint uçaklarının bu noktada hedefe kitlenemediğini değerlendiriyorum. Üçüncü ekibin gelişiyle havada U çizen Hint uçakları 4 mühimmat bıraktı. Bu mühimmatlar serbest düşüş yaparak boş araziye düştü. Egemenliğimizi ihlal ettiler ve cevap vermemiz gerekirdi.”



Bu ihlale Pakistan uçaklarının bir gün sonra cevap verdiğini hatırlatan Gafur, “Ülkemizin morali ve ordumuzun imajı için sorumluluk içinde olacak şekilde cevap verdik. Önce hedefleri seçtik, ardından çevresindeki etki alanında yaşam, yerleşim ya da askeri bir hedef var mı diye kontrol ettikten sonra gündüz saatlerinde, Pakistan hava sahasından çıkmadan atışlarımızı yaptık” şeklinde konuştu.



Vurulan Hint uçaklarının ise bu atışlardan 1 saat sonra Hindistan'dan kalkan uçaklar olduğunu belirten Gafur, “10 kilometre sınırımızdan içeri girdiler, biz de vurduk” ifadelerini kullandı.



Gafur, Hindistan'ın talep etmesi halinde yakalanan Hint pilotu serbest bırakabileceklerini vurgulayarak, “Önce sormaları gerek, sonra düşünürüz. Ülkemize masum insanları öldürmeye gelmiş olsa bile ailesiyle görüşmesini de teklif ederiz” dedi.



'HİNDİSTAN İDDİALARINI ISPATLASIN'



Hindistan'ın, uçaklarının düşmesinin ardından Pakistan uçağını vurduğu yönündeki iddiasını hatırlatan Gafur, “Pakistan F16'sını vurduk dediler. Nerede bu uçak? Varsa göstersinler ve ispatlasınlar” diye konuştu.



Hindistan'ın 350 militan öldürdüğü iddialarına da değinen Gafur, “İslamiyet'e göre bir kişi öldüğü zaman gömülür ve namazı kılınır. Böyle bir mezar ya da ceset yokken 350 kişi öldürdüklerini söylüyorlar. Nerede bu 350 ceset? Değil 350 kişi, bir damla kan bile yok” değerlendirmesinde bulundu.



Bu iddiaların Batı medyası tarafından Hindistan makamlarına sorulmadığını savunan Gafur, “Kimse Hindistan'ın 350 insan öldürdüğüyle ilgili haber yapmıyor, soru sormuyor. Pakistan 350 insan öldürmüş olsaydı binlerce haber yapılırdı. Herkes bize 'Helikopterle bölgeye gidilecek mi?' diye sormadan beklemez giderdi” dedi.



Batı medyasının Hindistan-Pakistan geriliminde iki yüzlü davrandığını ve Pakistan hakkında kötü bir imaj oluşturmaya çalıştığını iddia eden Gafur, “Pakistan'a Batı gözlüğüyle bakarsanız bizi kötü imajı olan bir ülke olarak görürsünüz. Bize Türkiye'nin, İran'ın, Çin'in, Sri Lanka'nın gözlüğüyle bakın. 11 Eylül'ü yapanlar arasında bir tane Pakistanlı yoktu. Batı'nın bir o insanların ülkelerine, bir de Pakistan'a ne yaptığını görün” ifadelerini kullandı.



Gafur, Pakistan'ın batı tarafından yürütülen terör karşıtı savaşa katıldığını da Afganistan örneğiyle hatırlattı.



İTİDAL VE SAĞDUYU ÇAĞRILARI



Öte yandan iki ülkeye de itidal ve sağduyu çağrıları gelmeye devam ediyor. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile Pakistan arasında askeri ve siyasi gerginliğin artması nedeniyle tarafları sağduyulu olmaya çağırdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan'ın iki ülke arasındaki askeri ve siyasi durum nedeniyle endişe duyduğu belirtilerek, açık, yapıcı siyasi ve diplomatik diyaloğun mevcut krizden çıkmanın tek etkili ve kabul edilir yolu olduğu ifade edildi.



Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Keşmir sorununda Pakistan ve Hindistan’ın gerilimi azaltması ve tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerektiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Endonezya’nın, bölgenin iki önemli ülkesi Pakistan ve Hindistan’ın barışçıl, refah ve istikrarlı bir Hint-Pasifik bölgesi gerçekleştirme çabalarının parçası olmaya devam edebilmesini umduğu kaydedildi.



Malezya Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin iki ülkeye diyalog ve müzakere çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Malezya'nın, iki ülke arasındaki yükselen gerilimden endişe duyduğu belirtilerek, "Tarafları, azami itidal göstermeye ve karşılıklı diyalog ile müzakere içinde olmaya çağırıyoruz” denildi. Açıklamada, Malezya vatandaşlarına, Pakistan ve Hindistan'a seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edildi.



Gerilimin başladığı ilk anlarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin açıklama yapmış ve taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istemişti. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yapmıştı.



'HİNTLİ PİLOT SERBEST BIRAKILACAK' İDDİASI



Fransız Haber Ajansı AFP tarafından "Pakistan Başbakanı İmran Han, gerginliği düşürmek için Hintli pilotu cuma günü serbest bırakacaklarını söyledi." haberi yayınlandı.



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