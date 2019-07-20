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Son dakika haberleri... Hürmüz'de sular ısınıyor! İran, İngiliz tankerine el koydu! İngiltere, filosunu uyardı

İran, İngiltere'ye ait petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu. İngiltere hükümeti, İngiliz gemilerinden Hürmüz Boğazı dışında kalmasını istedi. ABD Başkanı Trump konuyu İngiltere ile görüştüklerini söyledi

Son dakika haberleri... Hürmüz'de sular ısınıyor! İran, İngiliz tankerine el koydu! İngiltere, filosunu uyardı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz İngiliz bandıralı Stena İmpero isimli petrol tankerine el koydu.

23 mürettebatın bulunduğu petrol tankerine çok sayıda hücumbotla operasyon yapıldığı belirtildi.

İngiltere'de bu olay üzerine acil güvenlik kabinesi toplandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın  İngiltere'ye ait Mesdar adlı ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiğini duyurdu.

İran ise İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı tanker Mesdar'ın yoluna devam ettiğini açıkladı.

İNGİLTERE, FİLOSUNU UYARDI

İngiltere, İran'ın bir petrol tankerini alıkoymasının ardından İngiliz gemilerinden Hürmüz Boğazı'ndan uzak durmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Turmp ise İran'ın İngiltere'ye ait bir tankeri Hürmüz Boğazı'nda alıkoymasına ilişkin, "İran'ın sadece sorun yarattığını ve konuyu İngiltere ile görüşeceklerini" söyledi.

Öte yandan Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da durdurulan Grace 1 adlı İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzattı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #hürmüz boğazı #iran #ingiltere
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