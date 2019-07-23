Son dakika haberleri... İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson kimdir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olarak seçilen Boris Johnson'ın yarın öğleden sonra görevi, Theresa May'den devralması planlanıyor. Brexit Partisi lideri Nigel Farage, yaptığı açıklamada "Boris Johnson'ın yeni lider olarak seçilmesi sadece Brexit için değil, Muhafakar Parti için de 'yap ya da öl' anlamına geliyor" dedi. Boris Johnson ise "Zorluklar bizi yıldıramaz, ne yapabileceğimizi biliyoruz. 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğiz. Brexit'in getirebileceği fırsatları değerlendireceğiz." diye konuştu. Bu arada, Britanya Adalet Bakanı David Gauke, görevinden yarın istifa edecek. Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Brexit anlaşmasının onaylanmasını kolaylaştırmak için Boris Johnson ile çalışmaya hazırız. Geri çekilme anlaşmasının onaylanmasını kolaylaştırmak ve düzenli bir Brexit'i başarmak için Boris Johnson ile çalışmaya hazırız." şeklinde açıklama yaptı. İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay ise "Boris Johnson'ın yeni lider olarak seçilmesi, Brexit'e yaklaşımına açık bir onay, yetki" dedi. İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay ise "Boris Johnson'ın yeni lider olarak seçilmesi, Brexit'e yaklaşımına açık bir onay, yetki" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Britanya'nın yeni başkanı olması nedeniyle Boris Johnson'u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi

Boris Johnson, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olarak seçildi.



Muhafazakar Parti üyelerinin 92.153'ü Johnson, 46.656'sı ise Jeremey Hunt için oy verdi.



Muhafazakar Parti lideri seçilen Boris Johnson, Britanya'nın yeni başbakanı olacak.



Boris Johnson'ın yarın öğleden sonra görevi, Theresa May'den devralması planlanıyor.



BREXIT PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Brexit Partisi lideri Nigel Farage, yaptığı açıklamada "Boris Johnson'ın yeni lider olarak seçilmesi sadece Brexit için değil, Muhafakar Parti için de 'yap ya da öl' anlamına geliyor" dedi.



JOHNSON'DAN İLK AÇIKLAMALAR



Boris Johnson, şunları söyledi:



"Zorluklar bizi yıldıramaz, ne yapabileceğimizi biliyoruz.



31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğiz.



Brexit'in getirebileceği fırsatları değerlendireceğiz.



Ekibimi önümüzdeki birkaç gün içinde oluşturmayı umuyorum, çalışmaya şu andan itibaren başladık."



ADALET BAKANI YARIN İSTİFA EDECEK



Britanya Adalet Bakanı David Gauke, görevinden yarın istifa edecek.



AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, açıklama yaptı.



Barnier, şunları söyledi:



"Brexit anlaşmasının onaylanmasını kolaylaştırmak için Boris Johnson ile çalışmaya hazırız.



Geri çekilme anlaşmasının onaylanmasını kolaylaştırmak ve düzenli bir Brexit'i başarmak için Boris Johnson ile çalışmaya hazırız.



AB, üzerinde anlaşılmış olan siyasi deklarasyon üzerinde yeniden çalışmak için hazır.



Boris Johnson ile yapıcı bir şekilde çalışmayı bekliyoruz."



"BREXIT'E YAKLAŞIMINA AÇIK BİR ONAY, YETKİ"



İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay ise "Boris Johnson'ın yeni lider olarak seçilmesi, Brexit'e yaklaşımına açık bir onay, yetki" dedi.



TRUMP'TAN TEBRİK



ABD Başkanı Donald Trump, Britanya'nın yeni başkanı olması nedeniyle Boris Johnson'u tebrik etti.



ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik etti.



Erdoğan, paylaşımında, "Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.



ulusal.com.tr