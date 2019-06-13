İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Koruma ve Güvenlik İdaresi Başkanı Alirıza Huceste, Umman denizinde iki petrol tankerinin mürettebatını kurtardıklarını açıkladı

Umman denizinde bu sabah iki petrol tankerinde yaşanan hadisenin ardından hemen harekete geçtiklerini belirten İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Koruma ve Güvenlik İdaresi Başkanı Alirıza Huceste, İran’ın arama kurtarma ekibi, birinci gemide çıkan yangından kurtulmak için suya atlayan 23 mürettebatı sudan aldığını ve İran’ın Cask limanına getirerek muhtemel tedavi hizmetlerini sunduklarını belirtti.



Hüceste, ikinci gemide de yangın çıktığını, İranlı arama kurtarma ekipleri bu geminin de 44 mürettebatını Cask limanına getirdiklerini ve gerekli tedavi hizmetleri sunulduğunu kaydetti.



Huceste, İran İslam Cumhuriyeti denizde arama kurtarma konvansiyonu üyesi olduğunu ve bu konvansiyon gereği bu tür durumlarda kaza geçiren gemilere yardım ettiklerini vurguladı.



Yakup Aslan / Tahran

ulusal.com.tr