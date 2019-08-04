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Son dakika haberleri... İran bir gemiye daha el koydu

İran Körfezi'nde yer alan Farsi Adası çevresinde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir gemi Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından alıkonuldu.

Son dakika haberleri... İran bir gemiye daha el koydu

İran Körfezi'nde yer alan Farsi Adası çevresinde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir gemi Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından alıkonuldu.

Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan açıklamaya göre, operasyon sonucu 700 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Söz konusu yabancı geminin Buşehr limanına çekildiği kaydedildi.

Yabancı bayraklı olduğu söylenen geminin kime ait olduğu belirtilmedi.


Yakup Aslan/ İran
ulusal.com.tr

Etiketler; #iran
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