Avrupa ülkelerine bankacılık ve petrol alımı konusunda verdikleri sözleri yerine getirmeleri için iki ay süre tanıyan İran, uranyum zenginleştirme ve ağır su stokları üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de "Nükleer anlaşmadaki çıkarlar korunmazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artırırız" açıklaması yaptı. Ruhani, "60 günün sonunda bir sonuç alamazsak, iki eylem daha başlayacağız. Anlaşma kapsamında uranyum zenginleştirmenin seviyesini yüzde 3,67'de tutmaktı. 60 günlük müzakerelerden herhangi bir sonuca gelinmezse, bu zenginleştirme seviyesini geçeceğiz. 60 günün sonunda bir sonuç alamazsak, iki eylem daha başlayacağız. Anlaşmaya göre, uranyum zenginleştirmenin seviyesini yüzde 3,67'de tutmaktı. 60 günlük müzakerelerden herhangi bir sonuca gelinmezse, bu zenginleştirme seviyesini geçeceğiz.Nükleer anlaşmayla yenilenmesi beklenen Arak ağır su reaktörü ile ilgili hala bir sonuç çıkmadı. 60 gün sonra Arak reaktörü konusunda kendimiz karar vereceğiz ve nükleer anlaşma öncesi planımıza göre hareket edip reaktörün yenilenme sürecini tamamlayacağız." dedi

Avrupa ülkelerine bankacılık ve petrol alımı konusunda verdikleri sözleri yerine getirmeleri için iki ay süre tanıyan İran, uranyum zenginleştirme ve ağır su stokları üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı.



RUHANI'DEN AÇIKLAMA



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bir açıklama yaptı.



Ruhani, İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını duyurdu.



İran Cumhurbaşkanı, "Nükleer anlaşmadaki çıkarlar korunmazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artırırız" ifadelerini kullandı.



Ruhani, konuşmasında şunları söyledi:



"Nükleer anlaşmanın başlangıcından itibaren, İran'ın düşmanları olan ABD'liler, Siyonistler ve bölgedeki bazı ülkeler buna karşı çıktılar.



Nükleer anlaşma bölge ve tüm dünyanın çıkarına ve İran düşmanlarının zararınaydı.



Anlaşmanın çöküşü bölge ve dünya için büyük bir felakettir. Avrupalı tarafların süreç tanıma talebine olumlu cevap verdik.



Nükleer anlaşma çerçevesinde ilk belirleyici ve keskin adımımızı atacağız. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 14 raporla İran’ın nükleer anlaşmaya bağlılığını doğruladı. Öte yandan anlaşmada kalan 5 ülke İran’ın mevcut anlaşmanın tüm menfaatlerinden yararlanabilmeyeceğini itiraf ettiler. Yani anlaşmada dengesizlik olduğunu herkes kabul ediyor.



Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin “İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer anlaşmayla ilgil bazı yükümlülüklerinin uygulanmasını durdurma” kararını mektupla Almanya, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa’ya bildirdik.



Bir yıl sabrettik ve tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bugün de nükleer anlaşmadan geri çekilmek istemiyoruz.



Tüm vatandaşlar ve dünya bugün nükleer anlamanın sona ermediğini bilmeli.



Nükleer anlaşmanın 26. ve 36. maddesine göre taraflarımız yükümlülüğünü ihlal ettiği takdirde, bunu ortak komisyona taşımamıza hak verilmiştir. Bunun için bir süre öngörülmüştür ki bugün bu süreyi aştık bile.



Avrupalılar ve dostlarımız, defalarca Amerika'nın anlaşmadan geri çekilme kararını bir türlü telafi edeceklerini ve taahhütlerini yerine getireceklerini bildirdiler fakat pratikte buna tanık olmadık.



Bugün, 5 ülkenin liderlerine, önceden yerine getirdiğimiz iki eylemi bırakacağımızı duyurduk. Bunlar nükleer ürünlerinin satışıyla ilgili. Daha önce "zenginleştirilmiş uranyum" üretimi 300 kilogram seviyesine ulaştığında bazı ülkelere satarak ve karşılığında “sarı kek” alırdık. Bunun yanında 130 tondan fazla ürettiğimiz “ağır su”yu da başka bir ülkeye satardık. Bugünden itibaren bu iki ürünün satışını durduruyoruz. Elbette bu karar 60 günlüğüne.



Öte yandan, nükleer anlaşmaya bağlı kalan taraflara, 60 günlük sürenin içinde müzakere edilip bir sonuca varılırsa ve petrol ile bankacılık konusunda menfaatlerimiz güvence altına alınırsa ilk noktaya döneceğimizi bildirdik.



60 günün sonunda bir sonuç alamazsak, iki eylem daha başlayacağız. Anlaşma kapsamında uranyum zenginleştirmenin seviyesini yüzde 3,67'de tutmaktı. 60 günlük müzakerelerden herhangi bir sonuca gelinmezse, bu zenginleştirme seviyesini geçeceğiz.



60 günün sonunda bir sonuç alamazsak, iki eylem daha başlayacağız. Anlaşmaya göre, uranyum zenginleştirmenin seviyesini yüzde 3,67'de tutmaktı. 60 günlük müzakerelerden herhangi bir sonuca gelinmezse, bu zenginleştirme seviyesini geçeceğiz.Nükleer anlaşmayla yenilenmesi beklenen Arak ağır su reaktörü ile ilgili hala bir sonuç çıkmadı. 60 gün sonra Arak reaktörü konusunda kendimiz karar vereceğiz ve nükleer anlaşma öncesi planımıza göre hareket edip reaktörün yenilenme sürecini tamamlayacağız.



Sözü geçen mektupta diğer taraflara, atacak adımlarımızdan bahane üretip İran'ın dosyasını BM Güvenlik Konseyi'ne geri götürmeye çalışırlarsa Tahran tarafından çok kesin bir eylemle karşı karşıya kalacaklarını vurguladık."



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