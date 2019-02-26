İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifa dilekçesini kabul etmediği iddia edildi

İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, "Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasını kabul etmedi" ifadelerini kullandı.



Zarif'in Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Tahran ziyaretinin ardından kendisine haber verilmediği gerekçesiyle istifa ettiği iddia edilmişti. Zarif, bugün yaptığı açıklamada da bu iddianın sinyalleri vermiş ve Dışişleri Bakanlığı'nın itibarını korumak için istifa ettiğini kaydetmişti. Zarif “İstifam, dış ilişkilerde Dışişleri Bakanlığının itibarı ve konumunu korumak içindir. Bunu (Dışişleri Bakanlığının itibarını) İran'ın ulusal güvenlik unsurlarından biri kabul ediyorum” demişti.



Buna karşılık İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise bugünkü İran Merkez Bankası ziyaretinde bu konuya değinmiş ve Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın ziyaretinin diplomatik olmadığını sadece İran'a teşekkür etmek amaçlı ülkeye geldiğini ifade etmişti. Ruhani konuşmasında ayrıca ABD yaptırımlarına karşı Dışişleri Bakanlığı'nın ve Cevad Zarif'in en ön safta yer aldığını belirterek kendisine teşekkürlerini iletmişti.



ulusal.com.tr