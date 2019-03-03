Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan’ın Tahran temaslarında sırasında tartışmalara neden olan “Karabağ Ermenistan Toprağıdır... Nokta” pankartına ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Hocalı Katliamı’nın yıldönümünde resmi ziyaret kapsamında Tahran’a gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Ermeni İran vatandaşları ile biraraya geldiği Ararat Klubü ziyaretinde salona asılan “Karabağ Ermenistan Toprağıdır... Nokta” pankartına ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.



Ülke içerisinde tartışmalara neden olan pankarttaki ifadelere ilişkin Azerbaycan Online Haber Ajansı’na açıklama yapan İran Dışişleri bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Ararat Klübü salonunda asılan Ermenice bazı pankartların kendi başına kabul edilemez bir adım olduğunu söyledi.



Kasımi, “Ermenistan başbakanı Paşinyan’ın İran’da yaşayan ve onunla aynı dinde olan vatandaşlarımızla görüşmesi normal bir durumdur, ancak Ararat Klubünde Dağlık Karabağ konusuna dair Ermenice birtakım pankartların asılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.



İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Sözcüsü, İran’ın Karabağ meselesine ilişkin siyasetinin her zamanki gibi şefaf ve açık olduğunu ve değişmediğini vurgulayarak, konunun Birleşmiş Milletler esasında müzakere yoluyla çözüme kavusından yana olduklarını söyledi. Kasımi “İran İçin Ermenistan ve Azerbaycan ile ilişkilerini Karabağ tartışmasının etkisi altında olmaması çok önemlidir, bunun içi İran bu konuda kendi esaslı ve mantıklı siyasetini sürdürmeye devam ediyor. Ümit ederizki konu barışçıl diplomatik yollarla çözüme kavuşsun. İran İslam Cumhuriyeti iki ülke arasındaki bu münakaşanın barış içerisinde çözümü için bütün çabasını göstermeye hazırdır.



Paşinyan’ın Ararat Klubü ziyaretinde açılan “Karabağ Ermenistan Toprağıdır... Nokta” pankartı ülke içerisinde de tartışmalara neden olmuş, İran Türklerinin yoğunlukla yaşadığı kentlerde, İran Dini lideri Ayetullah Hamaney’in “ Karabağ İslam toprağıdır” sözü yazılı pankartlar arasak yaşanan duruma tepki gösterilmişti.





Yakup Aslan/ Tahran

ulusal.com.tr