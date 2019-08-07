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Devrim Muhafızları ile teröristler arasında çatışma
Devrim Muhafızları ile teröristler arasında çatışma
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SON DAKİKA HABERLERİ! İran Devrim Muhafızları ile PJAK'lı teröristler arasında çatışma: İki Devrim Muhafızı hayatını kaybetti

İran'ın Türkiye sınırındaki Makü kentinde çatışma çıktı. Çatışmada, iki İran Devrim Muhafızı hayatını kaybetti. Konuya ilişkin açıklama yapan Makü Kaymakamı Hasan Abbasi, "Makü sınır bölgesindeki  bölücü teröristlerle çatışmalarda vatanı savunan Devrim Muhafızları Ordusu'ndan iki asker şehit düşerken bir asker de yaralandı." dedi

SON DAKİKA HABERLERİ! İran Devrim Muhafızları ile PJAK'lı teröristler arasında çatışma: İki Devrim Muhafızı hayatını kaybetti

İran'ın Türkiye sınırının bulunduğu Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Makü ilçesinde İran Devrim Muhafızları Ordusu ile PJAK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan iki asker hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızlarının terör örgütü PKK ve örgütün İran kolu PJAK militanlarının geçiş güzergahı olduğı bilinen bölgede, terör örgütlerinin sızma girişimlerine karşı önlemlerinin artırıldığı biliniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Makü Kaymakamı Hasan Abbasi, "Makü sınır bölgesindeki  bölücü teröristlerle çatışmalarda vatanı savunan Devrim Muhafızları Ordusu'ndan iki asker şehit düşerken bir asker de yaralandı." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #Devrim Muhafızları #pjak #terörist #pkk
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