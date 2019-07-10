Son dakika haberleri... İran Devrim Muhafızlarına terör saldırısı: 3 asker hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Seyüdü'ş Şuheda Karargahı tarafından yapılan açıklamada, gerçekleşen terör saldırısı sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi

İran Devrim Muhafızları Seyüdü'ş Şuheda Karargahı tarafından yapılan açıklamada, gerçekleşen terör saldırısı sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.



Saldırı, İran'ın kuzeybatısındaki Piranşehir ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşti.



Edinilen bilgilere göre, KDP üyesi teröristlerce Devrim Muhafızları'nın bulunduğu araca terör saldırısı düzenlendi.



Saldırıda ilk belirlemelere göre, Devrim Muhafızları'ndan üç asker hayatını kaybetti, bir asker de yaralandı.



ulusal.com.tr