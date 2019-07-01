Son dakika haberleri... İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervi 300 kilogramı aştı

İran'ın yüzde 3,67'si zenginleştirilmiş uranyum rezervi, 300 kilogramı aştı. İran Fars Haber Ajansının yayınladığı haberde kendilerine açıklama yapan bir yetkilinin, zenginleştirilmiş uranyum rezervinin 300 kilogramı aştığını açıkladığını duyurdu

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervi, 300 kilogramı aştı.



İran Fars Haber Ajansının yayınladığı haberde kendilerine açıklama yapan bir yetkilinin, zenginleştirilmiş uranyum rezervinin 300 kilogramı aştığını açıkladığını duyurdu.



Habere göre İran Atom Enerjisi Kurumu yetkilileri, çarşamba günü gerçekleştirilen ölçümler sonucu, İran'ın rezervlerinin 300 kilogramı aştığını belirttiklerini ifade etti.



Geçtiğimiz günlerde CNN yayınında konuşan, İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, "Nükleer Anlaşma'da İran'a bazı taahhütlerini yerine getirmeme izni veren bazı belirgin maddeler vardır. Bizim tam bu anlaşmanın 26. ve 36. maddeleri uyarınca ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda taahhütlerimizi azaltma hakkımız mevcut" diye konuşmuştu.



İran'ın ilk aşamada 2 taahhüdü belirlediğine işaret eden İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht-ı Revançı, "Önümüzdeki 10 gün içinde her hangi bir gelişme olmaması durumunda ikinci aşamaya adım atacağız ve şimdiye kadar da ikinci aşamada yapacaklarımızı açıklamışızdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.



ulusal.com.tr