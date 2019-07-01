banner1005
Öncü Kadın, Atatürk'ün huzuruna çıktı
Öncü Kadın, Atatürk'ün huzuruna çıktı
TANAP gaz vermeye hazır
TANAP gaz vermeye hazır
Kabotaj Bayramı coşkusu
Kabotaj Bayramı coşkusu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervi 300 kilogramı aştı

İran'ın yüzde 3,67'si zenginleştirilmiş uranyum rezervi, 300 kilogramı aştı. İran Fars Haber Ajansının yayınladığı haberde kendilerine açıklama yapan bir yetkilinin, zenginleştirilmiş uranyum rezervinin 300 kilogramı aştığını açıkladığını duyurdu

Son dakika haberleri... İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervi 300 kilogramı aştı

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervi, 300 kilogramı aştı.

İran Fars Haber Ajansının yayınladığı haberde kendilerine açıklama yapan bir yetkilinin, zenginleştirilmiş uranyum rezervinin 300 kilogramı aştığını açıkladığını duyurdu.

Habere göre İran Atom Enerjisi Kurumu yetkilileri, çarşamba günü gerçekleştirilen ölçümler sonucu, İran'ın rezervlerinin 300 kilogramı aştığını belirttiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde CNN yayınında konuşan, İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, "Nükleer Anlaşma'da İran'a bazı taahhütlerini yerine getirmeme izni veren bazı belirgin maddeler vardır. Bizim tam bu anlaşmanın 26. ve 36. maddeleri uyarınca ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda taahhütlerimizi azaltma hakkımız mevcut" diye konuşmuştu.
 
İran'ın ilk aşamada 2 taahhüdü belirlediğine işaret eden İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht-ı Revançı, "Önümüzdeki 10 gün içinde her hangi bir gelişme olmaması durumunda ikinci aşamaya adım atacağız ve şimdiye kadar da ikinci aşamada yapacaklarımızı açıklamışızdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #zenginleştirilmiş uranyum rezervi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.