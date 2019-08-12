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Son dakika haberleri! İran nükleer anlaşmada üçüncü adımı atacak

İran, bir ay içinde nükleer anlaşmada öngörülen taahhütleri azaltma yönünde üçüncü adımı atacak. Ulusal Kanal'a konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, "Avrupalılar şu ana kadar sözlerini tutmadı. İran, bir ay içinde nükleer taahhütlerini azaltmak için üçüncü adımı uygulama sürecine girmiştir" dedi

Son dakika haberleri! İran nükleer anlaşmada üçüncü adımı atacak

ABD'nin anlaşmadan çekildiği İran ile imzalanan Nükleer anlaşmada yeni bir süreç başlıyor.

"AVRUPALILAR TAAHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

Anlaşmanın devam etmesinde ısrarcı olan Avrupa, anlaşmada taahüt ettiği maddelerini uygulamakta ayak diretiyor.

Tahran ise, Nükleer anlaşma olarak bilinen "Kapsamlı Ortak Eylem" planında tarafların taahütlerini yerine getirmesinden yana.

İran, anlaşmayı imzalıyan taraflar anlaşmanın gereğini yapmaz ise hademeli bir şekilde anlaşmada verdikleri kendi taahütlerini de askıya alacağını açıkladı.

Ulusal Kanal'a konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Avrupalıların saözlerini tutmadığına dikkat çekti.

Kemalvendi, İran'ın, bir ay içinde nükleer taahhütlerini azaltmak için üçüncü adımı atma sürecine girdiğini söyledi.

Kemalvendi sürece ilişkin ülkesinin atacağı yeni adımları şu şekilde sıraladı:

"Taahhütler  uygulamaya konulmadığı taktirde Arak tesislerinde faliyetin anlaşmadan önceki kapasiteye dönüleceğini söylemiştik, Önceki reaktörün ana tank borusunda beton dökmüştük o yüzden yeniden faaliyete başlama kabiliyeti konusunda endişeliydik, ancak İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Sayın Salihi,  borularımızın olduğunu ve beton dökülmüş borularla değiştirilebileceğini beyan ettiler. Bunu karşı taraf kendi taahhütlerini yerıne getırmezse yapacağız."

Taahhütleri azaltmanın yükümlülükleri bir kenara bırakmak anlamına gelmediğini söyleyen Kemalvendi, taahhütlerin nükleer anlaşma içerisinde askıya alınması demek olduğuna vurgu yaptı.

Kemalvendi, anlaşma taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda doğal olarak geri döneceklerine vurgu yaptı.

"Biz taahhütlerimizin arkasındayız koymayacağız, karşı taraf teahütlerini yerine getirene kadar abizim teahütlerimiz askıda olacak."

HABER- KAMERA: YAKUP ASLAN
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #iran #nükleer anlaşma #son dakika #son dakika haberleri
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