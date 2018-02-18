İran'da Tahran'dan kalkan yolcu uçağı İsfahan yakınlarında düştü. Uçakta bulunan 66 kişiden kurtulan olmadı. Dağlık alan düşen uçağın enkazına henüz ulaşılamadı.

İran'da yolcu uçağı düştü. Tahran'dan Yasuc kentine doğru gitmekte olan yolcu uçağının İsfehan'da düştüğü açıklandı.



İsfahan eyaletine bağlı Semirom kenti yakınlarındaki dağlık alana düşen uçağın Aseman Havayolları'na ait olduğu belirtildi.



ART-72 tipi uçağın enkazına henüz ulaşılamadı.



Press TV uçağın sabah 08.00'de Meharabad Havalimanı'ndan kalktıktan 50 dakika sonra radardan kaybolduğunı açıkladı.



Uçakta 2'si pilot, 2'si hostes ve 2'si güvenlik görevlisi olmak üzere 66 kişi bulunuyordu.



Olayın ardından İran'da krizi masası kuruldu. Uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler uçağın enkazına ulaşmaya çalışıyor.







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