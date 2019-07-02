Son dakika haberleri... İranlı stratejist Behmen: ABD gücü artık elinde tutamıyor

Bölgede gözler İran-ABD geriliminde. İranlı stratejist Şuayip Behmen, Tahran-Washington hattında yükselen tansiyonu ve olası sonuçlarını Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Behmen, Beyaz Saray’ın İran karşıtı politikalarının amacına ulaşmayacağını söyledi

Umman Denizindeki tanker sabotajları ve düşürülen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk insansız hava aracı ile birlikte gözler tırmanan Tahran-Washington geriliminde.



ABD’nin İran’I hedef alan ekonomik yaptırımları siyasi yaptırımlara dönüşürken İran’a askeri müdahale olasılığı gündemdeki yerini koruyor.



Gelinen süreci Ulusal Kanal’a değerlendiren İranlı stratejist Şuayip Behmen, yeni dünya düzeninde küresel güç dengelerini elinde tutamayan Washigton yönetiminin İran karşıtı politikalarının amacına ulaşmayacağını söyledi.



Bölgede iki önemli süreci yaşamakta olduğuna dikkat çeken Behmen, Bölgede ABD, Rusya, Çin ve İran gibi ülkeler arasında bu gerginliğin artmakta olduğunu vurguladı.



"Uluslararası sistem, gerginliğin arttığı bir yöne doğru gidiyor. Diğer yanda ikinci bir süreç ise, uluslararası sistem ABD hegemonyası altında sorunlar yaşamakta. 90’lı yollarda uluslararası sistemde var olan sorunları ABD kontrol ederek yönetmeye çalışırdı. Bugün ise Suriye, Ukrayna veya Venezuela gibi ülkelerde krizler icat etseler de, bu krizleri yönetemediklerini görüyoruz. Bu uluslararası yeni bir sistemin hali hazırda oluşması ile alakalı ve ABD eskisi gibi küresel gücü artık elinde tutamıyor. Uluslararası sistemde artık yeni oyuncular var."



Bölgedeki sorunların kaynağının ABD’nin olduğunun altını çizen Behmen, . Amerika’nın bölge dışı aktör olarak bulunduğu Batı Asya’da ve sürecini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığını söyledi.



"ABD , bölgede İran gibi önemli bazı ülkeler ile gerginlik yaratmak istedi. Bazı bölge ülkeleri de ABD ile ortak hareket etmekte veya bu gerginliğin daha da artmasını istiyor. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bunun istiyor. Yemen’de bir savaş başlattılar. Hangi grup veya devletlerin Umman Körfezinde petrol tankerine saldırdığı henüz açığa çıkmış olmasa da, bölgede ABD ve müttefiklerinin gerginliğin artmasından yana olduklarını ve kaynağında onların olduğunu biliyoruz."



Şuayip Behmen, bölgede yaşanan sürecin Ankara-Tahran ilişkilerini etkileyemeyeceğine dikkat çekti.



"İran’ın Türkiye ve Rusya gibi komşu ülkeler ile dış politikada önemli ilişkileri var. Örneğin Türkiye ile her ne kadar Suriye’de farklı görüşler olsa da bölgesel meseleler bu işbirliğini ve ilişkiyi etkilememekte. Körfez ülkeleri ile yaşanan sorunlar ve gerginlikler, İran’nın Türkiye ve Rusya gibi ülkeler ile ilişkisini etkilemez."



Yakup Aslan/Tahran

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