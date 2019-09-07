Son dakika haberleri! İsrail askerleri, Filistinli göstericilere saldırdı! 2 şehit, 66 yaralı var

İsrail askerlerinin saldırısında 2 Filistinli şehit oldu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail askerleri müdahale etti.

2 Filistinli şehit oldu, 38'i gerçek mermi ile olmak üzere 66 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ölen Filistinliler'den birinin 17 yaşında olduğunu açıkladı.

Ayrıca İsrail ordusu, Gazze'nin sınır boyundaki tel örgüler bölgesindeki 2 mevkiyi bombaladı.

İsrail ordusu, bombalamalar öncesinde Gazze Şeridi'nden 5 füze fırlatıldığını duyurmuştu.

Gazze'den fırlatıldığı söylenen füzelerin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

ulusal.com.tr