Gelen son dakika haberine göre, İsrail'in Suriye'nin Humus kenti yakınlarında yer alan Şayrat hava üssüne saldırdığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, İsrail Humus’a 6, Şam’a 3 füze ile saldırdı. Suriye hava savunma sistemlerinin 9 füzeyi de etkisiz hale getirdiği öğrenildi. İsrail saldırılarının hemen ardından terör örgütü IŞİD Şam’ın güneyi Yermük’te saldırı başlattı. Suriye Hava Kuvvetleri bölgeyi bombalıyor. İsrail jetleri Golan üzerinde alçak uçuş yapıyor.

Suriye ve İran medyası, Suriye'nin hava savunma sisteminin Humus üzerindeki füzeleri etkisiz hale getirdiğini belirtti.



Füzelerin Lübnan'da bulunan Bekaa Vadisi'nden ateşlendiği öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, İsrail Humus’a 6, Şam’a 3 füze ile saldırdı. Suriye hava savunma sistemlerinin 9 füzeyi de etkisiz hale getirdiği öğrenildi.



Suriye resmi haber ajansı SANA da, "Suriye hava savunma sistemi, Humus üzerinde hava sahasını ihlal eden füzeleri etkisiz hale getirdi" derken, füzenin kaynağına dair bir açıklamada bulunmadı.



ABD Savunma Bakanlığı saldırının kendileri tarafından yapılmadığını açıkladı.



Arap medyasından yerel kaynaklar, Suriye'nin hava sahasında İsrail uçaklarının göründüğünü iddia etti.



İsrail saldırılarının hemen ardından terör örgütü IŞİD Şam’ın güneyi Yermük’te saldırı başlattı. Suriye Hava Kuvvetleri bölgeyi bombalıyor.



Şayrat hava üssü, geçtiğimiz yıl ABD tarafından "Han Şeyhun'da kimyasal saldırı yapıldı" yalalanıyla hedef alınmıştı.



İsrail, geçen hafta yine Humus yakınlarında yer alan T-4 askeri hava üssüne saldırmıştı.



Ayrıntılar gelecek...