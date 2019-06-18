Mursi'nin ölümünün iç yüzü... Mursi'nin ölümü sonrası Mısır'ı neler bekliyor? Mursi'nin ölümü Türkiye-Mısır ilişkilerini nasıl etkiler? Aydınlık gazetesi yazarı Onur Sinan Güzaltan, Ulusal Kanal'da değerlendirdi

Aydınlık gazetesi yazarı Onur Sinan Güzaltan, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında Mursi'nin ölümünün iç yüzünü ve Türkiye-Mısır ilişkilerinin geleceğini değerlendirdi.



Güzaltan, Mursi'nin Hamas lehine casusluk suçlamasıyla yargılandığı duruşma esnasında kalp krizi geçirdiğini belirtti.



Aydınlık gazetesi yazarı Güzaltan, Mursi'nin kalp krizi geçirmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdiğinin bilgisini paylaştı.



Mursi'nin naaşının bu sabah saat 05.00'te Kahire'de defnedildiğini ifade eden Güzaltan, cenazeye sadece Mursi'nin yakınları ve avukatlarının katılımına izin verildiğini söyledi.



Güzaltan, AK Parti hükümetinin Mursi'ye yönelik açıklamalarının iç politikaya dönük olduğunu, orta vadede Türkiye'nin, Doğu Akdeniz sorununda, karşı cepheyi bölmek amacıyla Kahire'ye elini uzatma ihtimalinin olduğunu söyledi.



Bir dönem Mısır'da gazetecilik yapan Onur Sinan Güzaltan'ın Kaynak Yayınları'ndan, İlber Ortaylı'nın sunuşuyla çıkan kitabı Tanrı Bizi İster Mi? Mısır siyasetinin iç yüzünün yanı sıra Müslüman Kardeşlerin yöneticileri ve Mısır'da 2011-2013 süreçlerinde yaşanan halk ayaklanmalarıyla ilgili önemli bilgiler içeriyor.



ulusal.com.tr











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