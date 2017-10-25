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Son Dakika haberleri.... Kiev’de patlama: 1 ölü 3 yaralı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Radikal Parti mensubu bir milletvekilinin yaralandığı patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son Dakika haberleri.... Kiev’de patlama: 1 ölü 3 yaralı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Radikal Parti mensubu bir milletvekilinin yaralandığı patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Kiev Polis Sözcüsü Oksana Blişçik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Espresso televizyon kanalı ofisi yakınındaki patlamada yaralananların hemen hastaneye kaldırıldığını belirtti. 

İlk belirlemelere göre yaralananlardan 1 kişinin yolda hayatını kaybettiğini kaydeden Blişçik, diğer yaralı 3 kişinin durumu hakkında henüz net bilgiye sahip olmadığını ifade etti. 

Başkent Kiev’de Espresso televizyon kanalına ait ofisin bulunduğu bina yakınında meydana gelen Radikal Parti milletvekili İgor Mosiyçuk’un yaralandığı bildirilmişti. 

 


Kaynak: AA
Etiketler; #kiev
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