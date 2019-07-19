Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı
Soylu, Düzce'de son durumu açıkladı
Soylu, Düzce'de son durumu açıkladı
Suriye sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor
Suriye sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi

ABD’de 17-25 Aralık kumpasının devamı olan davada tutuklanarak 32 ay hapis cezası alan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Atilla’nın tahliyeden sonra Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

Son dakika haberleri... Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi

Pennsylvania eyaletinde FCI Schuylkill cezaevinde tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliye edildi.

Yetkililer, cezaevine giden AA muhabirlerine, Atilla'nın sabah saatlerinde serbest bırakıldığını teyit etti. 

Atilla'nın tahliye edildikten sonra Türkiye'ye gönderilmek için Göçmen Bürosuna teslim edileceği öğrenildi.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #hakan atilla #abd #halkbank
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.