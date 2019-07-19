Son dakika haberleri... Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi

Pennsylvania eyaletinde FCI Schuylkill cezaevinde tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliye edildi.
Yetkililer, cezaevine giden AA muhabirlerine, Atilla'nın sabah saatlerinde serbest bırakıldığını teyit etti.
Atilla'nın tahliye edildikten sonra Türkiye'ye gönderilmek için Göçmen Bürosuna teslim edileceği öğrenildi.
İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.
ABD’de 17-25 Aralık kumpasının devamı olan davada tutuklanarak 32 ay hapis cezası alan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Atilla’nın tahliyeden sonra Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.
Pennsylvania eyaletinde FCI Schuylkill cezaevinde tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliye edildi.