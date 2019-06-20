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Son dakika haberleri... Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama

AFP ajansının aktardığına göre Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Muhammed Mursi eceliyle ölmemiştir, öldürülmüştür" açıklamasıyla ilgili "Sorumsuz" ifadesini kullandı

Son dakika haberleri... Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama

AFP ajansının aktardığına göre Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Muhammed Mursi eceliyle ölmemiştir, öldürülmüştür" açıklamasıyla ilgili "sorumsuz" ifadesini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Şükrü, Erdoğan'ın açıklamalarını, "Mısır'la ilgili tekrarlayıp durduğu ve sorumsuz suçlamaları" olarak değerlendirdi ve açıklamaları 'kınadı'. 

Erdoğan dün İstanbul Sancaktepe'de yaptığı konuşmada "Muhammed Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde malesef çırpındı. Yetkililer Mürsi'ye müdahale etmiyordu. Ben de diyorum ki Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler; #mursi #erdoğan #mısır
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