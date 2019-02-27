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Son dakika haberleri... Mısır'ın başkenti Kahire'de tren platforma çarparak patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir trenin raydayken Ramses istasyonun yakınına yüksek hızla yaklaşırken bir platforma çarparak alev aldı ve patlamaya neden oldu. Sky News Arabia'ya göre, olay sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı. Ölü sayısının artabileceği belirtildi

Son dakika haberleri... Mısır'ın başkenti Kahire'de tren platforma çarparak patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir trenin yandığı bildirildi.

Porravi'ye göre, tren raydayken Ramses istasyonunun yakınında ateş aldığı ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, bir trenin depodan ayrıldığı aktarıldı. Yüksek hızda hareket halindeyken trenin üstü kapalı bir yere çarptığı belirtildi. Çarpmanın etkisiyle patlama meydana geldi.

Sky News Arabia'nın aktardığı habere göre, olay sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişilerin sayısının artabileceği belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mısır #Kahire #ramses
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