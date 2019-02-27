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Son dakika haberleri... Nepal'de Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari ve 6 kişiyi taşıyan helikopter düştü! "Patlama sesi duyduk dumanların çıktığını gördük"

Himalaya Times'ın haberine göre, Nepal'de Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari'yi taşıyan bir helikopter ülkenin doğu kısmında uçarken radardan kayboldu. Haberlere göre, helikopterde 6 kişi yer alıyor. Yerel halk,bir patlama sesi duyduğunu ve kazanın yaşandığını söyledi. Ayrıca sesin duyulduğu yerden dumanların çıktığını da aktardı. Bakanın, Taplejung bölgesine ve daha sonra yeni bir havaalanını denetlemek için Panchthar bölgesine gideceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili bir açıklama yaptı

Son dakika haberleri... Nepal'de Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari ve 6 kişiyi taşıyan helikopter düştü! "Patlama sesi duyduk dumanların çıktığını gördük"

Nepal'de Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari'yi taşıyan bir helikopter ülkenin doğu kısmında uçarken radardan kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, helikopterde 6 kişi var.

Bölge halkının Himalaya Times'a söylediklerine göre, halk bir patlama sesi duyduğunu ve kazanın yaşandığını söyledi.

Ayrıca sesin duyulduğu yerden dumanların çıktığını da aktardı.

Bakanın, Taplejung bölgesine ve daha sonra yeni bir havaalanını denetlemek için Panchthar bölgesine gideceği belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için bu ülkeye taziye mesajında bulundu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki helikopter kazasında Nepal Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari'nin de aralarında bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Nepal halkı ve hükümeti ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #nepal #Rabindra Adhikari
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