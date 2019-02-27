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Son dakika haberleri... Nepal'de Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari'yi taşıyan helikopter düştü iddiası! "Patlama sesi duyduk dumanların çıktığını gördük"

Himalaya Times'ın haberine göre, Nepal'de Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari'yi taşıyan bir helikopter ülkenin doğu kısmında uçarken radardan kayboldu. Haberlere göre, helikopterde 6 kişi yer alıyor. Yerel halk,bir patlama sesi duyduğunu ve kazanın yaşandığını söyledi. Ayrıca sesin duyulduğu yerden dumanların çıktığını da aktardı. Bakanın, Taplejung bölgesine ve daha sonra yeni bir havaalanını denetlemek için Panchthar bölgesine gideceği belirtildi.

Son dakika haberleri... Nepal'de Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari'yi taşıyan helikopter düştü iddiası! "Patlama sesi duyduk dumanların çıktığını gördük"

Nepal'de Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari'yi taşıyan bir helikopter ülkenin doğu kısmında uçarken radardan kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, helikopterde 6 kişi var.

Bölge halkının Himalaya Times'a söylediklerine göre, halk bir patlama sesi duyduğunu ve kazanın yaşandığını söyledi.

Ayrıca sesin duyulduğu yerden dumanların çıktığını da aktardı.

Bakanın, Taplejung bölgesine ve daha sonra yeni bir havaalanını denetlemek için Panchthar bölgesine gideceği belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Rabindra Adhikari #nepal
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