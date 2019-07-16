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Son dakika haberleri... Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı! AK Parti'den açıklama

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10'unu kaçırdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili "Dışişleri Bakanlığımız ve istihbarat birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı! AK Parti'den açıklama

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı.

Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi. 

Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili "Dışişleri Bakanlığımız ve istihbarat birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor." açıklaması yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #türk #nijerya
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