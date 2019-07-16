Son dakika haberleri... Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı! Hükümet ve AK Parti'den ilk açıklama

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10'unu kaçırdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili "Dışişleri Bakanlığımız ve istihbarat birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor." açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır." denildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı.



Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi.



Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.



AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili "Dışişleri Bakanlığımız ve istihbarat birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor." açıklaması yaptı.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı tarafından olayla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, şunlar denildi:



"Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.



Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir."



ulusal.com.tr