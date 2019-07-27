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Son dakika haberleri... Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı! 10 Türk gemici için de çalışmalar sürüyor

Nijerya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin kaçırdığı 4 Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı. Vatandaşların sağlık durumları iyi. Nijerya'da kaçırılan 10 Türk gemicinin kurtarılması için de çalışmalar sürüyor

Son dakika haberleri... Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı! 10 Türk gemici için de çalışmalar sürüyor

Nijerya'da kaçırılan Türk vatandaşları, sağ sağlim kurtarıldı. 

4 Türk, Başkent Abuja'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Kwara eyaletinde 19 Temmuz'da  kaçırıldı. 

4 kişi, polis ve askerlerin iş birliğinde düzenlenen operasyonla özgürlüğe kavuştu.

Nijeryalı doktorlar tarafından muayene edilen Türk vatandaşların sağlık durumları iyi.

Kurtarılan vatandaşlar daha sonra, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine götürüldü.

Silahlı kişiler, Nijerya açıklarında 13 Temmuz Cumartesi günü de bir Türk gemisine saldırarak, 18 Türk mürettebattan 10'unu kaçırmıştı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #nijerya
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