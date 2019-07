Son dakika haberleri... Pence Beyaz Saray'a çağırıldı, Putin toplantılarını iptal etti! ABD ve Rusya'da açıklama geldi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’nin New Hampshire’daki programını iptal ederek aniden Washington’a dönme kararı ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in programını iptal ederek Savunma Bakanı ile ani görüşeceği haberleri dünya genelinde merak konusu oldu. Sosyal medyada dolanan başka bir iddiaya göre ise Avrupa Birliği’nin bir güvenlik toplantısı yapacağı konuşuluyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı.



Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden planlamak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.



New Hampshire'da Pence'i bekleyen kalabalığa yapılan duyuruda ise Başkan Yardımcısı'nın uçağının bir 'acil durum çağrısı' nedeniyle geri dönüş yaptığı belirtilmişti.



ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Başkan Yardımcısı Pence, New Hampshire'a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington'da kaldı.

Amerikan medyasında çıkan "Pence acil bir görüşme için Beyaz Saraya çağrıldı" haberlerinin ardından Pence'in Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Farah, "Başkan Yardımcısının Washington'da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok. Kendisi en kısa sürede New Hampshire'a ziyaretini yeniden planlayacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Konu Başkan veya Başkan Yardımcısının sağlık durumuyla ilgili değil. Ulusal güvenlikle ilgili de değil." dedi.

Beyaz Saray, Pence'in seyahatini neden iptal ettiğine açıklık getirmezken, Mike Pence'in Washington'da kalacağını ancak spesifik olarak Beyaz Saraya çağrıldığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.



RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rus basınına açıklama yapan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Rusya Nehirleri’ adlı foruma katılım programını iptal ettiğini ve en kısa zamanda Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini kaydetti.Peskov, “Vladimir Putin, ‘Rusya Nehirleri’ forumuna katılımını iptal etti. Başkanın talimatıyla forum katılımcılarına Başbakan Yardımcısı Olga Golodets hitap edecek” dedi ve şöyle devam etti:

“Başkanın en kısa zamanda Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesi planlandı.”



Peskov, görüşmenin konusu ile ilgili detay vermedi.

Putin’in programını iptal ederek Şoygu ile acil toplantı planlamasının Rusya Savunma Bakanlığı’nın 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan denizaltı yangını hakkındaki açıklamasıyla ilgili olabileceği tahmin ediliyor.