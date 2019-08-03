Son dakika haberleri... Pentagon'dan tehdit gibi açıklama

Rusya ile ABD arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması son buldu. ABD, fırlatılan konvansiyonel füzelerin üretimine tam güç vereceğini açıkladı. Rus Dışişleri ise ABD'nin büyük bir hata yaptığını ifade etti

Amerika, yeni füzelerin üretimine başlıyor. Açıklama Pentagon'dan geldi.



ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya ile ABD arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın son bulmasının ardından yeni füzelerin geliştirileceğini açıkladı. Açıklamada "Savunma Bakanlığı yerden fırlatılan konvansiyonel füzelerin üretimine tam güç verecektir" denildi.



Amerikalı Bakan, Açıklamada anlaşmanın bozulmasından Rusya'nın sorunlu olduğu iddialarını tekrarladı. Mark Esper, NATO'nun da duruşunun kesin ve açık olduğunu belirtti. Esper "Rusya anlaşmayı ihlal etti. ABD etmedi" diyerek anlaşmanın bitmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmekle büyük hata yaptığını belirtti.



ABD'nin uluslararası anlaşmaları bozmaya yönelik siyaset yürüttüğü belirtilen açıklamada, "ABD'nin hareketleri, silah kontrol sisteminin sökülmesine yol açıyor" değerlendirilmesine yer verildi.



Rusya tarafı ayrıca süreç hakkında NATO'yu da eleştirdi.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'nun, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini desteklemekle kendisini itibarsızlaştırdığın belirtti.



Ryabkov, ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması, kısa adıyla New START'ın uzatılması konusunda çalışmalara devam edileceğini ifade etti.



ulusal.com.tr

