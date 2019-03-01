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Son dakika haberleri... Peru'yu 7.1 büyüklüğünde deprem vurdu ('Deprem tahmincisi' Frank Hoogerbeets ne demişti - Son depremler)

Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremle ilgili ölü ya da yaralı bilgisi henüz verilmedi. Öte yandan deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, mart ayının ilk haftası, ayın 3'ü veya 4'ü gibi büyük bir deprem olacağını iddia etmişti

Son dakika haberleri... Peru'yu 7.1 büyüklüğünde deprem vurdu ('Deprem tahmincisi' Frank Hoogerbeets ne demişti - Son depremler)

Peru, 7.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Açıklamalara göre, depremin ardından ölü ya da yaralı olup olmadığı belirlenmedi.

Bilgilere göre, deprem yerin 258 kilometre derinliğinde meydana geldi.

HOOGERBEETS NE DEMİŞTİ

Frank Hoogerbeets, "Mart ayının ilk haftasının gezegen geometrisine bakınca yüksek ihtimalle dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir ve bu deprem muhtemelen mart ayının 3'ünde veya 4'ünde olacak." demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #peru #deprem
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