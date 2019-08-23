Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya ABD'nin füze testine alınacak önlemler için hazır olması ve bakanlara ABD'nin yeni füze testinin yol açacağı tehditleri araştırması için talimatlar verdiğini açıkladı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği talimatı açıkladı.



Açıklamalara göre, ABD'nin füze testiyle ilgili Rusya'da orduya talimat verildi.



Putin tarafından orduya verilen talimatlar kapsamında ABD'nin füze testine alınacak önlemler için hazır olunacak.



BAKANLARA DA TALİMAT



Putin'in bakanlara da talimat verdiği ifade edildi.



Kremlin'den yapılan açıklamada "Putin, bakanlara ABD'nin yeni füze testinin yol açacağı tehditleri araştırması için talimat verdi" denildi.



ulusal.com.tr