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Son dakika haberleri! Putin, ABD'ye karşı orduya ve bakanlara talimatlar verdi: Hazır olun! Putin'den ilk açıklama: ABD'nin füze testi gerçek amacını gösteriyor

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya ABD'nin füze testine alınacak önlemler için hazır olması ve bakanlara ABD'nin yeni füze testinin yol açacağı tehditleri araştırması için talimatlar verdiğini açıkladı. Putin, yaptığı açıklamada "ABD'nin füze testi, ABD'nin dünyanın farklı yerlerine yasaklanmış füzeleri konuşlandırmak için gerçek amacını gösteriyor" dedi

Son dakika haberleri! Putin, ABD'ye karşı orduya ve bakanlara talimatlar verdi: Hazır olun! Putin'den ilk açıklama: ABD'nin füze testi gerçek amacını gösteriyor

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği talimatı açıkladı.

Açıklamalara göre, ABD'nin füze testiyle ilgili Rusya'da orduya talimat verildi.

Putin tarafından orduya verilen talimatlar kapsamında ABD'nin füze testine alınacak önlemler için hazır olunacak.

BAKANLARA DA TALİMAT

Putin'in bakanlara da talimat verdiği ifade edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Putin, bakanlara ABD'nin yeni füze testinin yol açacağı tehditleri araştırması için talimat verdi" denildi.

PUTIN'DEN İLK AÇIKLAMA

Putin, yaptığı açıklamada "ABD'nin füze testi, ABD'nin dünyanın farklı yerlerine yasaklanmış füzeleri konuşlandırmak için gerçek amacını gösteriyor" dedi.ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #abd #Putin #son dakika #son dakika haberleri
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