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Son dakika haberleri... Putin imzayı attı, Rusya INF'den çekildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın INF'deki yükümlülüklerini askıya alan kararnameyi imzaladı

Son dakika haberleri... Putin imzayı attı, Rusya INF'den çekildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı açıklandı.

ABD'nin INF'den tek taraflı çekilmesi sonrası Moskova'nın da anlaşmayı askıya alacağını açıklayan Rusya lideri Putin, bu kararını resmiyete döktü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, imzaladığı kararnameyle Rusya'nın INF kapsamındaki yükümlülüklerinin uygulanmasını askıya aldı.

INF NEDİR

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #moskova #rusya #Putin
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