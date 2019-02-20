Yıllık Federal Meclis ile ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştiren Putin, "Sallanmaya ve yavaştan almaya ayıracak vakit yok. Kim sorumluluktan kaçmak istiyor ve yavaş çalışmayı tercih ediyorsa hemen istifa etmeli. Zira insanlar laflara değil, somut olarak yapılan işlere bakar" ifadelerini kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin yakınlarında yer alan Gostiniy Dvor binasında, yıllık Federal Meclis ile ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen seneki seçimlerde yeniden zafer kazanıp 2024'e kadar görevde kalacağı kesinleştirmesi ardından ilk kez parlamento ve ulusa seslendi.



Putin geçen seneki konuşmasında, ülkesinin her savunma sistemini geçebilecek yenilmez silahlar geliştirdiğini anlatmıştı. Bu konu, konuşmanın ana bölümünü oluşturmuştu.



KONUŞMA BU YIL İLK DEFA GOSTINIY DVOR'DA YAPILIYOR



Rus lider bundan önce yıllık parlamentoya sesleniş konuşmasını Kremlin'deki Georgiyevskiy Salonu'nda yapıyordu. Bu salonda restorasyon çalışmaları yapılması nedeniyle geçen sene konuşma Manej Meydanı'ndaki bir sergi salonunda yapılmıştı. Bu yılsa ilk defa Kremlin yakınlarındaki Gostiniy Dvor'da yapıldı.



761 GAZETECİ AKREDİTASYON YAPTIRDI



Putin'in devlet televizyonlarından canlı olarak yayınlanan parlamento ve ulusa sesleniş konuşması için 761 Rus ve yabancı gazetecinin akreditasyon işlemi yaptırdığı belirtildi.



PUTIN'İ DİNLEMEK İÇİN ZİYARETİNİ KISA KESTİ



Konuşma için parlamentonun alt kanadı olan Duma'da bugün için planlanan toplantılar iptal edildi. Parlamentonun üst kanadını Federasyon Konseyi'nin Başkanı Valentina Matviyenko ise Putin'in konuşmasını dinlemek için Brunei'ye yaptığı ziyareti kısa kesti.



PUTIN: SALLANMAYA VAKİT YOK



Putin, ulusal hedeflere ulaşılmasına ilişkin olarak, "Sallanmaya ve yavaştan almaya ayıracak vakit yok. Kim sorumluluktan kaçmak istiyor ve yavaş çalışmayı tercih ediyorsa hemen istifa etmeli. Zira insanlar laflara değil, somut olarak yapılan işlere bakar" dedi.



Putin, Rusya'nın gelişmek ve ilerlemek için gerekli olan programlara harcama yapabilecek kaynaklarına sahip olduğunu söyleyip "Bu kaynaklar başkalarından ödünç alınmış kaynaklar değil. Bunlar, milyonlarca insanımızın sıkı çalışması sonucu elde edilmiş kaynaklar" vurgusunu yaptı.



ulusal.com.tr