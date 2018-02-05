Reuters: Hollanda Türkiye büyükelçisini resmi olarak çekti
Reuters: Hollanda Türkiye büyükelçisini resmi olarak çekti
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Son dakika haberleri... Reuters: Hollanda Türkiye büyükelçisini resmi olarak çekti

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın bugün Ankara'daki büyükelçisini resmi olarak ülkeden çektiğini duyurdu. Olayın Mart 2017'de Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan krizle alakalı olduğu ifade edildi.

Son dakika haberleri... Reuters: Hollanda Türkiye büyükelçisini resmi olarak çekti

Habere göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Türkiye'nin de Hollanda'ya yeni büyükelçi atamasınının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Reuters'ın haberinde, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın Hollanda'nın Türkiye ile yaşanan krizi çözmek konusunda gerçekleşen konuşmaları durdurduğu ifade edildi. 

Hollanda hükümeti, Türk siyasilerin ülkedeki referandum mitinglerine izin vermeyeceğini açıklamış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle krizi tırmandırmıştı. 

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler; #Hollanda #Reuters haber ajansı #türkiye #Hollanda Türkiye büyükelçisi #Hollanda Dışişleri Bakanlığı #ankara
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