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Son dakika haberleri... Ruhani'den zenginleştirilmiş uranyum seviyesi açıklaması! İran'dan uranyum zenginleştirme ve ağır su stokları kararı

Avrupa ülkelerine bankacılık ve petrol alımı konusunda verdikleri sözleri yerine getirmeleri için iki ay süre tanıyan İran, uranyum zenginleştirme ve ağır su stokları üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de "Nükleer anlaşmadaki çıkarlar korunmazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artırırız" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Ruhani'den zenginleştirilmiş uranyum seviyesi açıklaması! İran'dan uranyum zenginleştirme ve ağır su stokları kararı

Avrupa ülkelerine bankacılık ve petrol alımı konusunda verdikleri sözleri yerine getirmeleri için iki ay süre tanıyan İran, uranyum zenginleştirme ve ağır su stokları üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı.

RUHANI'DEN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bir açıklama yaptı.

Ruhani, İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı, "Nükleer anlaşmadaki çıkarlar korunmazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artırırız" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #hasan Ruhani #zenginleştirilmiş uranyum #ağır su
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