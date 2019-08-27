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Son dakika haberleri! Ruhani, 'İran-ABD masaya mı oturuyor' sorusuna yanıt verdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile masaya oturma sorusuna cevap verdi. Ruhani, "Eğer ABD bölgede daha fazla güvenlik istiyor ve bölge ülkeleriyle daha iyi ilişkiler kurmak istiyorsa, İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırması lazım" şeklinde konuştu

Son dakika haberleri! Ruhani, 'İran-ABD masaya mı oturuyor' sorusuna yanıt verdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in, G7 liderler zirvesinin yapıldığı sırada gerçekleşen sürpriz Fransa ziyareti ile gündeme gelen Washington-Tahran görüşmesi mi gerçekleşecek sorusuna İran'dan yanıt geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile müzakereye ilişkin, "Eğer ABD bölgede daha fazla güvenlik istiyor ve bölge ülkeleriyle daha iyi ilişkiler kurmak istiyorsa, İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırması lazım." dedi.

Ruhani, ABD'li yetkililere seslenerek, "Tüm yaptırımları kaldırırsanız, durum tamamen farklı olacaktır. Biz kimseyle fotoğraf çektirmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanı, "İran bölgede gerginlik yaratmak değil, aksine güvenlik tesis etmek istiyor ve bunun için tüm uluslararası kurallara uymaya hazırız." diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #ruhani #washington #tahran #abd #son dakika #son dakika haberleri
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