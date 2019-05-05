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Rusya'da yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı
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Son dakika haberleri... Rusya'da iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 41'i hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçakta ölü sayısı 41'e yükseldi

Son dakika haberleri... Rusya'da iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 41'i hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunan yolculardan 41'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü.

Uçağın, piste inişi sırasında arka kısmı alev aldı. Yolcular, pistin ortasında duran uçaktan tahliye edildi.

Rus TASS haber ajansına göre, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 41 kişi hayatını kaybetti.

Aeroflot firmasından yapılan açıklamada, uçakta, motorunun alev alması nedeniyle yangın çıktığı kaydedildi.

Yangının söndürüldüğü belirtilen açıklamada, uçağın kuyruk kısmının tamamen yandığı ifade edildi. 

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 
 


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya
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