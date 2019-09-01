Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye bildirimde bulunmadan İdlib'de hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle dün sabah 06:00 itibarıyla Suriye hükümet güçlerinin tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği İdlib'deki 'sessizlik rejimi' ABD tarafından bozuldu.



Suriye ve Rusya'ya ait güçlerin ateşkes rejimine tamamen uyduğunun altının çizildiği Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ABD, dün saat 15:00 sularında Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırısı düzenledi.



ABD'nin bu saldırıyla daha önce varılan tüm mutabakatları ihlal ettiğini vurgulayan Merkez, saldırı sonucunda çok sayıda can kaybının ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiğini bildirdi. Sputnik