Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
Erkin Asrandiyev bulundu
Erkin Asrandiyev bulundu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Rusya'dan ABD iddiası

Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye bildirimde bulunmadan İdlib'de hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Son dakika haberleri... Rusya'dan ABD iddiası

Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle dün sabah 06:00 itibarıyla Suriye hükümet güçlerinin tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği İdlib'deki 'sessizlik rejimi' ABD tarafından bozuldu.

Suriye ve Rusya'ya ait güçlerin ateşkes rejimine tamamen uyduğunun altının çizildiği Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ABD, dün saat 15:00 sularında Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırısı düzenledi.

ABD'nin bu saldırıyla daha önce varılan tüm mutabakatları ihlal ettiğini vurgulayan Merkez, saldırı sonucunda çok sayıda can kaybının ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiğini bildirdi. Sputnik

Etiketler; #rusya #abd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.