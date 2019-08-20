Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye İdlib hakkında son dakika açıklamaları yaptı. Lavrov, "Heyet Tahrir el Şam’ın İdlib’deki saldırıları bastırılacak" dedi. Açıklamalarını sürdüren Rus Bakan Lavrov, Türkiye'yi de bu konuda bilgilendirdiklerini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye İdlib hakkında son dakika açıklamaları yaptı.



Teröristlerin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesindeki saldırılarını sert bir biçimde durdurmak hususunda kararlı olduklarını belirten Lavrov, "İdlib'de teröristleri ortadan kaldırma uygulaması devam edecek" vurgusunu yaptı.



Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Lavrov "Buradan (İdlib’den) saldırılar olması halinde -bu saldırılar ister Suriye ordusuna ister sivillere isterse de Hmeymim’deki hava üssümüze yönelik olsun- hepsini sert bir biçimde bastıracağımızı açık bir biçimde söylemiştik" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Lavrov, "Söz konusu saldırılara cevap vereceğimiz konusunda Türk meslektaşlarımızı önceden uyarmıştık" dedi ve "Buna son verilemez, zira İdlib hususundaki anlaşma (Soçi Mutabakatı) teröristlere karşı ateşkes yapılmasını içermiyor" şeklinde konuştu.



Lavrov, "Şu anda İdlib’de oluşmuş olan tablo, aşırıcıların, Suriye topraklarının geri kalanındaki hedeflerini buradan vurma girişimlerine son vermemiş olmalarından kaynaklanıyor" diye ekledi.



ulusal.com.tr