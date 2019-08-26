Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşme öncesi İdlib açıklaması geldi. Suriye devletinin İdlib'de yaptığı operasyonların Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmediğini belirten Lavrov, İdlib'de ortak devriye önerdi

Suriye Ordusu, İdlib'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.



Astana mutabakatı kapsamında bölgede 12 gözlem noktası olan Türkiye, İdlib konusunda Rusya ile çözüm formülü arıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapacağı "İdlib grüşmesi" öncesi, Rusya Dışişleri Bakanı'ndan bir açıklama geldi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Ordusu'nun operasyonlarının Türkiye ile yapılmış olan hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.



Lavrov ayrıca, Türkiye’ye İdlib’de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini, ancak bu hususta şimdilik bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.



KREMLIN'DEN PUTIN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI



Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı görüşmeye dair açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada, "Putin ile Erdoğan Salı günü İdlib'deki durumu görüşecekler. Putin, Erdoğan'ın İdlib'deki durum konusunda endişelerini anlıyor, ancak Putin de militanların artan saldırıları konusunda endişeli" ifadeleri kullanıldı.



ulusal.com.tr